Castello di Lunghezza. Le novità per il 23 e 25 aprile con Frankstein e una maratona di magia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Festa grande al Castello di Lunghezza. Il 23 e 25 aprile al Fantastico Mondo arriva il nuovo laboratorio di Frankstein e una maratona di magia con il “Club Magico Fernando Riccardi” 23 e 25 aprile 2023 Castello di Lunghezza E’ festa grande al Castello di Lunghezza che apre le porte del Fantastico Mondo del Fantastico per ben due giorni, il 23 e 25 aprile 2023, con una super novità, ovvero: Il nuovissimo laboratorio del Dottor Frankstein, il personaggio immaginario creato dalla fervida fantasia dell’inglese Mary Shelley nel 1818, che approda al Castello in una location decisamente da brivido. Dopo una piccola incursione di grande ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Festa grande aldi. Il 23 e 25al Fantastico Mondo arriva il nuovo laboratorio die unadicon il “Club Magico Fernando Riccardi” 23 e 252023diE’ festa grande aldiche apre le porte del Fantastico Mondo del Fantastico per ben due giorni, il 23 e 252023, con una super, ovvero: Il nuovissimo laboratorio del Dottor, il personaggio immaginario creato dalla fervida fantasia dell’inglese Mary Shelley nel 1818, che approda alin una location decisamente da brivido. Dopo una piccola incursione di grande ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stupiditysniper : @87miste Il castello di lunghezza è un sogno anche per noi adulti, ma per per i bambini è un'esperienza che non dim… - SerenettaMonti : @87miste Il Castello di Lunghezza è carino... E lì in zona ci sono posti dove si mangia bene...e domani ... Se il t… - chiamamiboh : @87miste Il Castello di Lunghezza tra le gite scolastiche più carine che io abbia mai fatto. Sarà divertente ???? -