Cassino. Simula una rapina perché vuole cambiare casa e intanto vende i gioielli di famiglia. Denunciato dai Carabinieri (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cronache Cittadine Cassino – I Carabinieri della stazione di Cassino hanno deferito in stato di libertà per Simulazione di reato un uomo L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cronache Cittadine– Idella stazione dihanno deferito in stato di libertà perzione di reato un uomo L'articolo Cronache Cittadine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CasilinaNews : Cassino. Uomo ha simulato una rapina in casa, a opera di tre uomini armati - TG24info : Cassino – Simula una rapina in #casa ad opera di tre uomini armati. | - ilpuntoamezzogi : Cassino - Simula una rapina in casa ad opera di tre uomini armati, denunciato - -

Cassino – Simula una rapina in casa ad opera di tre uomini armati ... TG24.info Subisce una rapina in casa da parte di tre uomini armati. Ma è tutto finto I carabinieri hanno denunciato un uomo per aver simulato una rapina. I militari, insospettiti, hanno approfondito fino ad arrivare alla confessione ... Cassino – Simula una rapina in casa ad opera di tre uomini armati, denunciato I Carabinieri della stazione di Cassino hanno deferito in stato di libertà per simulazione di reato un uomo originario del cassinate che, lo scorso 4 aprile, aveva denunciato di aver subito una rapina ... I carabinieri hanno denunciato un uomo per aver simulato una rapina. I militari, insospettiti, hanno approfondito fino ad arrivare alla confessione ...I Carabinieri della stazione di Cassino hanno deferito in stato di libertà per simulazione di reato un uomo originario del cassinate che, lo scorso 4 aprile, aveva denunciato di aver subito una rapina ...