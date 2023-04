Cassano bacchetta il big del Napoli | “A Spalletti ne serve un altro…”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilriflette dopo l’eliminazione in Champions League. Un azzurro, in particolare, è finito nel mirino di. Da una parte la gloria e la possibilità di continuare a sognare ad occhi aperti la conquista della Coppa già prestigiosa. Dall’altra, la delusione per un’eliminazione inattesa quanto dolorosa. Risveglio diametralmente opposto per il Milan ed il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : #Cassano critica #Rrahmani e lancia un messaggio a De Laurentiis dopo #NapoliAcMilan?? -

; Direttrice del Gal Trasimeno Orvietano Francesca Caproni ; Socia delegata per l'Umbria, ... Ex ospedale Città di Castello, la Corte dei Conti cita in giudizio la Tesei, Coletto e: ...... Andrea Volpe (Consigliere Regionale Psi Campania), Luciano(Presidente Consiglio ... Enrico Franza (Sindaco di Ariano Irpino (Av)), Giovanni Papasso (Sindaco diAll'Ionio), Giacomo ...; Direttrice del Gal Trasimeno Orvietano Francesca Caproni ; Socia delegata per l'Umbria, ... Ex ospedale Città di Castello, la Corte dei Conti cita in giudizio la Tesei, Coletto e: ...