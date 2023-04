Caso Uss: Nordio avvia azione disciplinare sui giudici (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministero della Giustizia ha avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano, incolpandoli di «grave e inescusabile negligenza» per aver concesso il 25 novembre 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo Artem Uss, poi evaso. Come riportato dalle fonti, il ministro Carlo Nordio, addebita ai tre giudici di aver deciso i domiciliari «senza prendere in considerazione circostanze che, indicate nel parere della Procura generale di Milano, contraria ai domiciliari, avrebbero potuto portare a disporre il carcere». In sostanza l'accusa del ministro è di «non aver valutato elementi dai quali emergeva l'elevato e concreto pericolo di fuga». Nell'ordinanza che concedeva i domiciliari i giudici ... Leggi su panorama (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministero della Giustizia hato un procedimentocontro idella Corte d'Appello di Milano, incolpandoli di «grave e inescusabile negligenza» per aver concesso il 25 novembre 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo Artem Uss, poi evaso. Come riportato dalle fonti, il ministro Carlo, addebita ai tredi aver deciso i domiciliari «senza prendere in considercircostanze che, indicate nel parere della Procura generale di Milano, contraria ai domiciliari, avrebbero potuto portare a disporre il carcere». In sostanza l'accusa del ministro è di «non aver valutato elementi dai quali emergeva l'elevato e concreto pericolo di fuga». Nell'ordinanza che concedeva i domiciliari i...

