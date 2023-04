Caso Uss, l’Anm contro Nordio dopo l’azione disciplinare: «Grave intromissione, pronti a ogni azione» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e i magistrati lo scontro è ormai alla luce del sole. Tutto ruota intorno all’evasione dai domiciliari di Artem Uss, l’imprenditore russo ricercato dagli Stati Uniti e arrestato a Malpensa, fuggito poi in Russia a un passo dall’estradizione. Nordio ha avviato un’azione disciplinare contro i pm di Milano, accusandoli di «Grave negligenza» per non aver provveduto a trasferire in carcere Uss come richiesto dal ministero. I magistrati hanno sempre sostenuto di non aver ricevuto la comunicazione da via Arenula, ma oggi Nordio ha messo nero su bianco che la richiesta è stata inoltrata il 22 ottobre scorso dall’allora ministra Marta Cartabia. Ma i magistrati hanno replicato duramente, con una nota ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra il ministro della Giustizia Carloe i magistrati lo sè ormai alla luce del sole. Tutto ruota intorno all’evasione dai domiciliari di Artem Uss, l’imprenditore russo ricercato dagli Stati Uniti e arrestato a Malpensa, fuggito poi in Russia a un passo dall’estradizione.ha avviato un’i pm di Milano, accusandoli di «negligenza» per non aver provveduto a trasferire in carcere Uss come richiesto dal ministero. I magistrati hanno sempre sostenuto di non aver ricevuto la comunicda via Arenula, ma oggiha messo nero su bianco che la richiesta è stata inoltrata il 22 ottobre scorso dall’allora ministra Marta Cartabia. Ma i magistrati hanno replicato duramente, con una nota ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' stato avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano, per aver concesso i… - TgLa7 : Procedimento disciplinare deciso da Nordio per i giudici della Corte d'Appello di Milano per la fuga dell'imprendit… - RaiNews : L'accusa è di 'grave e inescusabile negligenza' per aver concesso il 25 novembre 2022 gli arresti domiciliari con b… - anna_boggero : RT @ottogattotto: I magistrati di sinistra adoravano tanto Bonafede quanto ora criticano Nordio. - mmachiavelli : RT @Corriere: Uss, Magistratura democratica: «Azione disciplinare di Nordio pericolosa interferenza» -

Caso Uss, si è svolto oggi un incontro tra Meloni e Nordio Si è svolto oggi l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso della fuga di Artem Uss, l'uomo d'affari russo evaso dai domiciliari all'indomani del via libera alla sua estradizione negli Stati Uniti da parte della Corte d'appello di Milano. L'incontro era ... Caso Uss, incontro oggi tra Meloni e Nordio Si è svolto oggi l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso della fuga di Artem Uss, l'uomo d'affari russo evaso dai domiciliari all'indomani del via libera alla sua estradizione negli Stati Uniti da parte della Corte d'appello di Milano. L'incontro era ... Caso Uss, l'Associazione Nazionale Magistrati contro il ministro Nordio Il caso Artem Uss fa litigare magistrati e ministro Nordio. La decisione del Guardasigilli di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti dei componenti del collegio della Corte d'appello di ... Si è svolto oggi l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, suldella fuga di Artem, l'uomo d'affari russo evaso dai domiciliari all'indomani del via libera alla sua estradizione negli Stati Uniti da parte della Corte d'appello di Milano. L'incontro era ...Si è svolto oggi l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, suldella fuga di Artem, l'uomo d'affari russo evaso dai domiciliari all'indomani del via libera alla sua estradizione negli Stati Uniti da parte della Corte d'appello di Milano. L'incontro era ...IlArtemfa litigare magistrati e ministro Nordio. La decisione del Guardasigilli di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti dei componenti del collegio della Corte d'appello di ... Caso Uss: Nordio avvia azione disciplinare sui giudici Agenzia ANSA Caso Artem Uss, domani informativa urgente di Nordio Informativa urgente del ministro Carlo Nordio, domani 20 aprile alle 14.00 alla Camera, sul caso Artem Uss. Il Guardasigilli ha infatti concluso tutti gli accertamenti necessari. L'informativa… Leggi ... Caso Uss, l'Associazione Nazionale Magistrati contro il ministro Nordio Il caso Artem Uss fa litigare magistrati e ministro Nordio. La decisione del Guardasigilli di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti ... Informativa urgente del ministro Carlo Nordio, domani 20 aprile alle 14.00 alla Camera, sul caso Artem Uss. Il Guardasigilli ha infatti concluso tutti gli accertamenti necessari. L'informativa… Leggi ...Il caso Artem Uss fa litigare magistrati e ministro Nordio. La decisione del Guardasigilli di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti ...