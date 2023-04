Caso Orlandi, il cardinale Parolin: «Sorpresi dalla mancata collaborazione, andare avanti per la mamma che soffre» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo il clamore suscitato dalle nuove rivelazioni di Pietro Orlandi, a proposito della mai chiarita scomparsa della sorella nel 1983, interviene il segretario di Stato vaticano Parolin sulla riapertura del Caso da parte della Santa Sede: «Siamo molto Sorpresi che non vi sia stata collaborazione perché questo avevano chiesto: allora perché adesso tirarsi indietro in maniera così brusca? Il nostro intento è quello di arrivare veramente a chiarire. Ho visto che ci sono state anche critiche all’iniziativa del Papa ma l’idea della Santa sede è proprio quella di arrivare a chiarire, vedere quello che è stato fatto nel passato sia da parte italiana, sia da parte vaticana e vedere se c’è qualcosa ancora che si può fare di più sempre con questo scopo, arrivare a chiarire, credo che lo si debba innanzitutto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo il clamore suscitato dalle nuove rivelazioni di Pietro, a proposito della mai chiarita scomparsa della sorella nel 1983, interviene il segretario di Stato vaticanosulla riapertura delda parte della Santa Sede: «Siamo moltoche non vi sia stataperché questo avevano chiesto: allora perché adesso tirarsi indietro in maniera così brusca? Il nostro intento è quello di arrivare veramente a chiarire. Ho visto che ci sono state anche critiche all’iniziativa del Papa ma l’idea della Santa sede è proprio quella di arrivare a chiarire, vedere quello che è stato fatto nel passato sia da parte italiana, sia da parte vaticana e vedere se c’è qualcosa ancora che si può fare di più sempre con questo scopo, arrivare a chiarire, credo che lo si debba innanzitutto ...

