Caso Lukaku, la Juve vince il ricorso: Curva Sud aperta contro il Napoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) In attesa della sentenza del Collegio di garanzia Coni sul Caso plusvalenze, la Juve incassa un punto sul fronte della giustizia sportiva: la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) In attesa della sentenza del Collegio di garanzia Coni sulplusvalenze, laincassa un punto sul fronte della giustizia sportiva: la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Voti #BenficaInter inter Onana 7.5; Darmian 6.5 Acerbi 7 Bastoni 7; Dumfries 7 Barella 7 Brozovic 6.5 Mkhitaryan… - sportli26181512 : Caso Lukaku, la Juve vince il ricorso: Curva Sud aperta contro il Napoli: In attesa della sentenza del Collegio di… - tvdellosport : Secondo quanto verificato in anteprima da Sportitalia, il ricorso per la chiusura della curva della Juventus per il… - ilbianconerocom : Juve, UFFICIALE: accolto il ricorso dopo il caso Lukaku, la Curva Sud ci sarà contro il Napoli… - Luca110979 : RT @Dema1De: - Juve che ancora esiste - Moggi che nel 2023 ha diritto di parola - kroos che descrive il livello arbitri ita - caso lukak… -