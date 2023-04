Caso Leao | le ultime | Lille e Sporting Lisbona vogliono fare ricorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rand_vibration : @AndreaBramea @willy_signori Di solito non rispondo a chi non sa argomentare senza insultare. Farò un’eccezione in… - Milannews24_com : Continuano le vicende legate al caso #Leao ???? #Lille e #Sporting pronte a fare ricorso ?? - Gabryele1974 : @lucacerchione @ODG_CNOG Scusa giornalista ma ha per caso qualcosa da dire sugli ululati rivolti da pseudo tifosi… - PatrizioBorzi : @CoccoInterista Ma vattenaffanculova....o parlate sempre così in qualsiasi caso oppure tacete merde. Hai scritto pe… - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: A Bola - Caso Leao, Lille e Sporting Lisbona vogliono fare ricorso. Le ultime dal Portogallo -

Fatto sta che, buon per il Milan, il VAR stranamente non ha visto dato cheprende anche il pallone, ma prima aveva toccato il piede di Lozano. Nel, l'arbitro Marciniak non c'entra nulla, è ...... insulti a Maldini, Giroud e ululati razzisti nei confronti di. Già... il razzismo, quello contro cui i napoletani giustamente si stanno battendo da decenni, ma che sono stati in questoi ...Neldi Juan Jesus il piede era in area ma non ancora a terra. Attendiamo con ansia che l'Ifab spieghi come la scivolata disulla caviglia di Lozano in area di rigore non sia, a termini di ...

Caso Leao, A Bola: Lille farà ricorso per non pagare i 20 milioni. Lo Sporting anche, per averne 45 TUTTO mercato WEB

Técnico do Milan celebrou a classificação diante de um fortíssimo Napoli, que lidera a Serie A e ressalta o esforço feito pelos jogadores ...Multa Leao, Lille e Sporting CP preparano i ricorsi dopo la sentenza di risarcimento che obbligherebbe i francesi a pagare.