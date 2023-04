Caso Giletti, così Dell’Utri chiese l’intervento di Fininvest: “Questi sono delinquenti, potrebbero influenzare i giudici” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Compare un nuovo personaggio nell’affaire Giletti che da un giorno all’altro, la settimana scorsa, ha dovuto “chiudere” il suo programma Non è L’Arena per decisione unilaterale di La7. E si tratta di un peso massimo. Come scrive La Repubblica – citando una informativa della Dia depositata agli atti dell’inchiesta sulle stragi su cui indaga la procura di Firenze – alla vigilia della sentenza del processo d’appello per la trattativa Stato-mafia l’imputato Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia condannato in via definitiva per concorso esterno, è molto preoccupato per la trasmissione in programma. In primo grado l’amico di sempre di Silvio Berlusconi era stato condannato a 12 anni e l’avvicinarsi del verdetto di secondo grado lo aveva spinto a intervenire. Ed è così che 4 giugno 2021 – annotano gli investigatori dell’Antimafia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Compare un nuovo personaggio nell’affaireche da un giorno all’altro, la settimana scorsa, ha dovuto “chiudere” il suo programma Non è L’Arena per decisione unilaterale di La7. E si tratta di un peso massimo. Come scrive La Repubblica – citando una informativa della Dia depositata agli atti dell’inchiesta sulle stragi su cui indaga la procura di Firenze – alla vigilia della sentenza del processo d’appello per la trattativa Stato-mafia l’imputato Marcello, ex senatore di Forza Italia condannato in via definitiva per concorso esterno, è molto preoccupato per la trasmissione in programma. In primo grado l’amico di sempre di Silvio Berlusconi era stato condannato a 12 anni e l’avvicinarsi del verdetto di secondo grado lo aveva spinto a intervenire. Ed èche 4 giugno 2021 – annotano gli investigatori dell’Antimafia ...

