(Di mercoledì 19 aprile 2023)nel 2021 aveva fatto causa a Fox per diffamazione chiedendo danni per 1,6 miliardi di dollari. Al centro del contenzioso le teorie della cospirazione sulle elezioni del 2020 cavalcata da Fox ...

Caso Dominion, Fox e Rupert Murdoch evitano il processo TGCOM

(Adnkronos) - La Fox patteggia e raggiunge un accordo con la Dominion Voting Systems, società che gestisce le macchine elettorali negli Stati Uniti, che l'aveva accusata di diffamazione per le teorie ...In un comunicato il colosso mediatico statunitense ha affermato di riconoscere la sentenza del tribunale secondo la quale alcune affermazioni dei conduttori del network sulle macchinette elettorali de ...