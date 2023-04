Caso Diasorin | il gip archivia l’indagine sul presidente Alessandro Venturi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Cadono le accuse perdel Policlinico San Matteo di Pavia, nell’inchiesta sul. A darne notizia è oggi il quotidiano “La Provincia pavese”.della Procura di Pavia, scattata nella primavera del 2020 durante la fase più acuta della pandemia, aveva ipotizzato un accordo illecito tra l’ospedale pavese e la multinazionale (che opera nel settore delle biotecnologie), alla quale il San Matteo aveva affidato l’incarico di predisporre un test sierologico per la diagnosi del Covid-19 mettendo a disposizione i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione svolte nei suoi laboratori. Ilera nato in seguito ad un esposto presentato da una società di Lodi, che opera nello stesso settore e si era sentita esclusa ...

Si chiude così l’inchiesta iniziata nel 2020 che ipotizzata un accordo illecito tra l’ospedale pavese e la multinazionale delle biotecnologie ...PAVIA. Dopo quasi tre anni di accertamenti, intercettazioni, interrogatori e consulenze tecniche, dell’inchiesta Diasorin restano le briciole. L’indagine con al centro i test sierologici per la diagno ...