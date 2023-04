Caso Artem Uss, il Pd a Piantedosi: 'Chiarisca evitando i soliti scaricabarile' (Di mercoledì 19 aprile 2023) I membri della Commissione Giustizia del Pd al Senato Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli, Anna Rossomando, Walter Verini, hanno chiesto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di chiarire quanto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) I membri della Commissione Giustizia del Pd al Senato Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli, Anna Rossomando, Walter Verini, hanno chiesto al ministro dell'Interno Matteodi chiarire quanto ...

