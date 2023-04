Caso Artem Uss, domani informativa urgente di Nordio (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – informativa urgente del ministro Carlo Nordio, domani 20 aprile alle 14.00 alla Camera, sul Caso Artem Uss. Il Guardasigilli ha infatti concluso tutti gli accertamenti necessari. L’informativa urgente del governo con la partecipazione di Nordio è stata preannunciata in aula a Montecitorio dalla vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Secondo quanto emerge in procura a Milano, intanto, non ci sarebbe stato nessun ritardo nel sequestro dei due cellulari dell’imprenditore russo, mentre dall’inchiesta sull’evasione emerge che l’allarme del braccialetto elettronico di Uss è scattato per “alcune decine di volte” a causa di un malfunzionamento – “sono stati esclusi tentativi di evasione” – nel periodo in cui l’imprenditore ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) –del ministro Carlo20 aprile alle 14.00 alla Camera, sulUss. Il Guardasigilli ha infatti concluso tutti gli accertamenti necessari. L’del governo con la partecipazione diè stata preannunciata in aula a Montecitorio dalla vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Secondo quanto emerge in procura a Milano, intanto, non ci sarebbe stato nessun ritardo nel sequestro dei due cellulari dell’imprenditore russo, mentre dall’inchiesta sull’evasione emerge che l’allarme del braccialetto elettronico di Uss è scattato per “alcune decine di volte” a causa di un malfunzionamento – “sono stati esclusi tentativi di evasione” – nel periodo in cui l’imprenditore ...

