Case svaligiate con l'acido: così i ladri sciolgono le serrature (Di mercoledì 19 aprile 2023) I ladri si introducono negli appartamenti sciogliendo la serratura con una potente sostanza corrosiva. I carabinieri indagano su una banda dell'Est Europa Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Isi introducono negli appartamenti sciogliendo la serratura con una potente sostanza corrosiva. I carabinieri indagano su una banda dell'Est Europa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yogaolic : #Milano La banda di milanesi e le 26 case svaligiate in pochi mesi - GDS_it : Allarme ad Agrigento per due colpi in altrettante abitazioni, dove vivono anziani e pensionati - Lucianamiocchi : Case svaligiate al Trieste Salario: due georgiani in manette - RastaEmmy : RT @romatoday: Ladri d'appartamento sul terrazzo del palazzo, svaligiate due case - MassimoChiaram7 : RT @romatoday: Ladri d'appartamento sul terrazzo del palazzo, svaligiate due case -