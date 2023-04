Casa | impossibile casa

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Per acquistarne una a Milano sono necessari 17 anni di stipendio. Nelle grandi città italiane il prezzo delle abitazioni lievita a livelli spesso irraggiungibili per i redditi, con una tendenza simile alle metropoli mondiali. E all’orizzonte ci sono anche gli adeguamenti alle normative sull’ambiente prescritti dalla Ue. Così l’appartamento di proprietà più che una legittima aspettativa diventa un miraggio. Palazzetto dello sport nell’hinterland milanese, in uno di quei comuni-dormitorio che circondano il capoluogo lombardo con i loro giganteschi condomini e i muri coperti di scritte. È in corso un’interminabile competizione di judo tra bambini e ragazzi e, a un certo punto, la persona che siede accanto se ne esce con questa riflessione: «È quando si viene in questi posti che ci si rende conto come Milano stia diventando sempre più simile alle città americane». Chi parla è una signora ...

Una casa in centro, sogno impossibile per una famiglia media ... Lavoce.info

Acquistare un appartamento, per molti giovan significa accendere un mutuo e indebitarsi per anni. Secondo uno studio di Ener2Crowd, Milano non è nemmeno la città con i tempi più lunghi: è superata da ...Quali sono le informazioni da conoscere per vendere un immobile poco dopo averlo acquistato Quanto tempo deve passare Una breve guida.