Casa della Salute | prestazioni sanitarie sospese | “Utenti costretti a pellegrinaggi della speranza”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiA quattro anni da un pomposo taglio del nastro, la“Antonio Di Benedetto” ubicata al Comune di Montemiletto rischia seriamente la chiusura. Per il momento stop allee odiessa dei cittadini per raggiungere il distretto sanitario di Atripalda. La struttura sita in località Pietratondae offre, almeno dovrebbe, servizi anche a 11 comuni limitrofi:Candida, Lapio, Manocalzati, Montefalcione, Montefusco, Pietradefusi, San Mango sul Calore, San Potito Ultra, Santa Paolina, Torre le Nocelle e Venticano. Un presidio fondamentale per piccoli comuni irpini attivato nel 2019 ( comodato d’uso con l’Asl per 12 anni) dopo la ristrutturazione di un edificio degli anni 90, con Guardia Medica e ambulatori importanti come quelli di ...