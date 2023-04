(Di mercoledì 19 aprile 2023) Washington, 19 apr. - Lapotrà dispiegare droni spia supersonici, in grado di viaggiare a grandi altitudini ad una velocità almeno tre volte maggiore a quella del suono. E' quanto emerge in uno ...

E' quanto emerge in uno dei documenti diffusi nell'ambito degli ormai famosi Pentagon leaks - ledell'intelligence Usa diffuse online - che indica quindi la possibilità di un drastico ...L'appello del portavoce dell'aviazione ucraina, Yuri Inhat, conferma le rivelazioni nelledell'aviere 'di prima' Jack Teixeira, che gli ucraini stiano esaurendo le munizioni della ...Ma non è tutto: fra leportate alla luce si è scoperto anche che il pentagono non solo spiava i paesi alleati (cosa normalissima ma se resa nota ovviamente imbarazzante) Ma teneva d'...

Carte segrete Usa, il piano 'hi-tech' della Cina Tiscali Notizie

Washington, 19 apr. (Adnkronos/Washington Post ) - La Cina potrà dispiegare droni spia supersonici, in grado di viaggiare a grandi altitudini ad ...e le carte trapelate raccontano la preoccupazione della Casa Bianca sugli intenti di Pechino nel conflitto russo-ucraino, sospettando una prossima partecipazione attiva di Xi Jinping al fianco di ...