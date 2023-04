Carta d’identità elettronica per gli italiani all’estero (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’iniziativa coinvolge, in questa prima fase, solo otto rappresentanze diplomatico-consolari – Prende il via la sperimentazione sul rilascio della Carta d’identità elettronica (CIE) ai connazionali in Paesi fuori dall’Europa. Ciò è quanto fa sapere il ministro Tajani (nella foto) per il tramite del suo portavoce dal ministero degli Esteri. L’iniziativa coinvolge, in questa prima fase, solo otto rappresentanze diplomatico-consolari: le Ambasciate a Tel Aviv, Ottawa e San Josè de Costa Rica, e i Consolati a Valona, San Francisco, Mar del Plata, Smirne e Cape Town. L’attuazione di questo nuovo progetto fa seguito al successo del rilascio in Europa di quasi 120 mila CIE, già emesse dalle Sedi europee nel solo 2022, e di più di 260 mila certificazioni complessive rilasciate dall’avvio del progetto nell’anno 2019. E sempre proprio a tale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’iniziativa coinvolge, in questa prima fase, solo otto rappresentanze diplomatico-consolari – Prende il via la sperimentazione sul rilascio della(CIE) ai connazionali in Paesi fuori dall’Europa. Ciò è quanto fa sapere il ministro Tajani (nella foto) per il tramite del suo portavoce dal ministero degli Esteri. L’iniziativa coinvolge, in questa prima fase, solo otto rappresentanze diplomatico-consolari: le Ambasciate a Tel Aviv, Ottawa e San Josè de Costa Rica, e i Consolati a Valona, San Francisco, Mar del Plata, Smirne e Cape Town. L’attuazione di questo nuovo progetto fa seguito al successo del rilascio in Europa di quasi 120 mila CIE, già emesse dalle Sedi europee nel solo 2022, e di più di 260 mila certificazioni complessive rilasciate dall’avvio del progetto nell’anno 2019. E sempre proprio a tale ...

