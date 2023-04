Caron Butler | da spacciatore a campione Nba

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) A 15 anni era stato arrestato 15 volte per spaccio di droga, finendo in riformatorio per 2 anni. Eppure questo ragazzo di Racine, Wisconsin, è riuscito a cambiare vita, diventandoNBA a Dallas ed amico fraterno di Kobe Bryant. La sua storia è una delle più straordinarie dello sport a stelle e strisce