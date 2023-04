Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giacDomenico : Carlotta Bertotti a 'Le Iene' parla della macchia che le copre metà del viso: 'Se ti fissano, lasciali fissare'… - andreastoolbox : Le Iene, il monologo di Carlotta Bertotti: “Se ti fissano, lasciali fissare” #Iene, #Le #il #di #monologo ??????? - redazionerumors : Il monologo della modella Carlotta Bertotti che parla del Nevo di Ota, una particolare condizione benigna rara, che… - redazionerumors : Le Iene Show, Carlotta Bertotti parla del Nevo di Ota: “Nessuno poteva vedere chi fossi” #leieneshow #leiene… -

è stata protagonista de 'Le Iene' nella puntata di martedì 18 aprile: la donna, che per 22 anni ha nascosto metà del suo viso ricoperto da una voglia, ha parlato delle difficoltà che ...La puntata del 18 aprile si è conclusa dopo il caso della maestra sospesa per 20 giorni a Oristano per aver pregato in classe con i suoi alunni; il monologo disull'unicità , con il ...... Roberto De Paolis per Young Films, Nicola Giuliano, Francesca Cima,Calori, Viola ... Alessandro Feletti, Marco Falloni " Le otto montagne MIGLIORI EFFETTI DIGITALI Alessio" Dampyr ...

Le Iene, il monologo di Carlotta Bertotti: “Se ti fissano, lasciali fissare” Today.it

In onda il 18 aprile i servizi su Andrea Papi, il 26enne ucciso da un'orsa, e l’Emme Team, un gruppo che ha fatto molto parlare di sé per i casi di cronaca nera ...La donna parla dell'unicità di ogni persona, con pregi e difetti, fisici e caratteriali, e lo fa raccontando la sua storia personale ...