Carlo e Camilla, rispunta il figlio segreto e mette a rischio l’incoronazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla, Simon Dorante-Day torna all’attacco e rivendica il suo legame di sangue con il Re, mettendo in pericolo l’incoronazione e la legittima successione al trono. Simon Dorante-Day, le prove che Carlo e Camilla sono i suoi genitori Da anni Simon Dorante-Day, che sostiene di essere il figlio naturale di Carlo e Camilla, porta avanti su Facebook la battaglia per il suo riconoscimento come discendete dei Sovrani inglesi. A un mese dall’incoronazione, che si terrà il prossimo 6 maggio, l’uomo ha postato sulla sua pagina social un collage di foto che ritraggono Carlo, William e lo stesso Dorante da ragazzi, per dimostrare la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il presuntodi, Simon Dorante-Day torna all’attacco e rivendica il suo legame di sangue con il Re,ndo in pericoloe la legittima successione al trono. Simon Dorante-Day, le prove chesono i suoi genitori Da anni Simon Dorante-Day, che sostiene di essere ilnaturale di, porta avanti su Facebook la battaglia per il suo riconoscimento come discendete dei Sovrani inglesi. A un mese dal, che si terrà il prossimo 6 maggio, l’uomo ha postato sulla sua pagina social un collage di foto che ritraggono, William e lo stesso Dorante da ragazzi, per dimostrare la ...

