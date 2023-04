Caregiver | il welfare aziendale può fornire molti strumenti a favore dei dipendenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) di Silvia Turzio* Un collega della tua azienda da un certo punto in poi ritarda su alcune scadenze, chiede permessi, sembra affaticato. Nel parlare con lei o con lui scopri che si prende cura di un genitore anziano fragile o che entrambi i genitori stanno perdendo la loro autonomia gettando i figli nello sconforto. Tutto inizia ad avere un significato oltre le apparenze e, come datore di lavoro o manager di una squadra, vuoi trovare una soluzione che possa alleviare l’impegno di cura sempre più diffuso tra i colleghi di età compresa tra i 35 e i 55 anni. Novità della Legge 104 Dal 13 agosto 2022 in virtù del Decreto conciliazione vita lavoro (Dlgs 105/2022) sono state introdotte alcune novità importanti per i familiari che assistono persone con grave disabilità. Tra le integrazioni: 1. Eliminato il referente unico. Più lavoratori possono assistere il medesimo familiare in difficoltà. ...