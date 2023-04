Carceri | Sappe | trovati altri 8 telefonini a Taranto

(Di mercoledì 19 aprile 2023) “Il Carcere disembra uno store per compagnie telefoniche: sono stati sequestratiotto cellulari”. Così il segretario regionale delPuglia, Federico Pilagatti, in una nota. “Anella giornata di ieri durante una perquisizione in alcune stanze della seconda sezione, (in cui sono ristretti proprio i detenuti ad alta sicurezza), che sono stati sequestratialcuni di essi dotati di scheda sim”, riferisce ricordando che “asono stati rinvenuti due droni caduti prima di portare droga ea destinazione” che “nonostante ciò nessuno dell’amministrazione penitenziaria si è minimamente preoccupato”. “Da tempo chiediamo il perché non si utilizza la tecnologia(Jammer per esempio) per bloccare i droni e le comunicazioni ...

Ancora aggressioni nelle, stavolta tocca alla struttura detentiva di Aversa. Nella notte, come denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, si è riscontrata l'ennesima 'criticità nella Casa di ...PIEMONTE - Questo martedì mattina il sindacato(Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), insieme alle altre organizzazioni sindacali è intervenuto in consiglio regionale per affrontare e discutere le condizioni di lavoro della Polizia ...... commenta Donato Capece, segretario generale del- Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Da tempo " continua Capece " lesono diventate un colabrodo per le precise responsabilità ...

CARCERI, SAPPE: “BENE ISTITUZIONE MEDICI CORPO POLIZIA ... www.nonsolomarescialli.it

TARANTO - Otto cellulari anche con schede Sim trovati in carcere a Taranto nella giornata di ieri durante una perquisizione in alcune stanze della seconda sezione, in cui sono ristretti i detenuti ad ...PIEMONTE – Questo martedì mattina il sindacato Sappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), insieme alle altre organizzazioni sindacali è intervenuto in consiglio regionale per affrontare e ...