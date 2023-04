Cara Schlein | senza spese militari l’aiuto all’Ucraina non va da nessuna parte

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Una pericolosa antinomia sostenere, da un lato, che il diritto degli ucraini a difendersi va sostenuto e, dall’altro, che l’aumento dellenon va più bene. È in primis un controsenso per l’Italia e, quindi, anche per il principale partito di opposizione. La prima conferenza stampa della segretaria del Pd ha messo in luce una sbavatura, tale perché su temi complessi e strategici come la guerra e la difesa non sarebbe utile tornare alla postura equivoca del M5s e dei cosiddetti pacifinti. Troppo alta la posta in palio, sia come reale risposta ad una esigenza concreta, sia come valorizzazione di una credibilità internazionale che il governo ha riconquistato a fatica, dopo i tentativi di rottura dello storico asse euroatlantico del nostro paese (con la coda rappresentata dal memorandum sulla Via della Seta del 2019). I rischi di una ...