Capobianco: "Che galantuomini..." (Di mercoledì 19 aprile 2023) In esclusiva a TerzoTempoNapoli, Mister Franco Capobianco: "Il calcio nazionale e quello internazionale è pilotato nei sorteggi falsi? Con le palline? Con arbitraggi scandalosi? È la rappresentazione della vita. Chi ha potere economico, comanda. La buona fede della statistiche e di tutti i contorni che fanno parte della sceneggiata, fa cadere qualunque tipo di ragionamento. Una persona di buon senso non guarda più il Calcio. Pensa quanto ha pesato Diego nei due scudetti del Napoli. Ma le amarezze arbitrali non sono finite. Speriamo di arrivare in fondo... La UEFA è vergogna? La FIFA è vergogna? A Diego non gli hanno mai perdonato i due scudetti del Napoli e la vittoria del mondiale. Lui faceva nomi. Era diretto. Non girava intorno alla verità, con ipocrisia, come fa la cattiva stampa? Ha pagato. L'amarezza, oggi, non è l'uscita del Napoli dalla Champions. L'amarezza ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) In esclusiva a TerzoTempoNapoli, Mister Franco: "Il calcio nazionale e quello internazionale è pilotato nei sorteggi falsi? Con le palline? Con arbitraggi scandalosi? È la rappresentazione della vita. Chi ha potere economico, comanda. La buona fede della statistiche e di tutti i contorni che fanno parte della sceneggiata, fa cadere qualunque tipo di ragionamento. Una persona di buon senso non guarda più il Calcio. Pensa quanto ha pesato Diego nei due scudetti del Napoli. Ma le amarezze arbitrali non sono finite. Speriamo di arrivare in fondo... La UEFA è vergogna? La FIFA è vergogna? A Diego non gli hanno mai perdonato i due scudetti del Napoli e la vittoria del mondiale. Lui faceva nomi. Era diretto. Non girava intorno alla verità, con ipocrisia, come fa la cattiva stampa? Ha pagato. L'amarezza, oggi, non è l'uscita del Napoli dalla Champions. L'amarezza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capobianco_slv : @UltimaGenerazi1 #sicomeno Bloccate il traffico, così le macchine che avrebbero avuto il motore acceso per mezz'or… - fede_capobianco : @DucaAndrea85 Avevo una serata bellissima in casa di amici, uno mi fa “mettiamo l inter” ..io no mi rovino la serat… - capobianco_slv : RT @putino: Manifestazione “pacifista” vicino alla Darsena. Peccato che non abbiano ben chiaro che la guerra è stata scatenata dalla Russia… - ilwate_r : @fede_capobianco @davide93714530 @Alex_Cavasinni Io mi ricordo pure i soprannomi che rifilava nel 2021 a Corcione... - ilwate_r : @fede_capobianco @davide93714530 @Alex_Cavasinni Non era una risposta a te, che comunque sei un po' confuso sul ruo… -