Capello: «Inter, un errore da non fare col Benfica! Inzaghi…»

Capello, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'imminente sfida fra Inter e Benfica valida per il ritorno dei quarti di Champions League MANCANZA – Questo il commento di Capello: «Formazione? Una decisione che avrei preso anche io, conosce l'avversario. Hanno maturato esperienza in più, non possono avere delle sorprese. Il problema è un altro, che l'Inter vada in campo la partita per vincerla. A volte giochi le partite, se sei in vantaggio, per gestire. Questo sarebbe l'errore più grande, deve giocare come la partita d'andata. Il Benfica renderà al 110%, l'Inter deve sapere questo. Inzaghi? Se vince e passa si toglie dei sassoloni. Carica la squadra, prepara la partita. Credo che le critiche che riceve dipendono molto dal campionato, qualche passo falso ...

