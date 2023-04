Caos in centro, uomo investito da una vettura: ricoverato al ‘San Pio’ (FOTO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione, Caos e traffico rallentato intorno alle ore 10 del mattino in piazza Orsini, nel pieno centro di Benevento. Un uomo era intento a recuperare delle cose nella propria auto, parcheggiata nei pressi di una farmacia, quando una Volkswagen Golf guidata da un uomo lo ha travolto. L’investito è finito a terra dopo essere rimbalzato sull’auto: pronto l’intervento dell’ambulanza che ha provveduto a soccorrerlo e a trasportarlo al ‘San Pio’. Il traffico ha subito un brusco rallentamento, lunghe code si sono create da subito, prima dell’arrivo della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione,e traffico rallentato intorno alle ore 10 del mattino in piazza Orsini, nel pienodi Benevento. Unera intento a recuperare delle cose nella propria auto, parcheggiata nei pressi di una farmacia, quando una Volkswagen Golf guidata da unlo ha travolto. L’è finito a terra dopo essere rimbalzato sull’auto: pronto l’intervento dell’ambulanza che ha provveduto a soccorrerlo e a trasportarlo al. Il traffico ha subito un brusco rallentamento, lunghe code si sono create da subito, prima dell’arrivo della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

