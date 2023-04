Cantieri di via Colonne Giugliano, la signora Caterina costretta a chiudere storico panificio: “Non posso più mangiare” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il cantiere di Via Colonne a Giugliano, ormai è noto, ha comportato grosse difficoltà di viabilità alla cittadinanza, calo del business delle attività circostanti l’are interessata dai lavori e una emergenza sicurezza dal momento che la zona resta isolata. Uno spiraglio di luce con la riapertura di una corsia della strada, ma non basta. Abbiamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il cantiere di Via, ormai è noto, ha comportato grosse difficoltà di viabilità alla cittadinanza, calo del business delle attività circostanti l’are interessata dai lavori e una emergenza sicurezza dal momento che la zona resta isolata. Uno spiraglio di luce con la riapertura di una corsia della strada, ma non basta. Abbiamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VaLsaSsInaNews1 : BARUFFALDI: 'SUL NUOVO BY PASS DELLA PROVINCIALE E ALTRI CANTIERI STRADALI. QUALCOSA STA ANDANDO STORTO?' -… - Marco98895697 : RT @anchelaste: Che bello a breve inizieranno I cantieri della Linea Rossa del tram di #Bologna, i lavori del primo tratto di tranvia, da B… - MattinoDiVerona : Amt: al via i cantieri per unire i due sottopassi, viabilità modificata dal 21 aprile fino al Vinitaly 2024 Leggi t… - AmMartinengo : Turchia. “Primo rimorchiatore elettrico al mondo”. Nuova flotta verde di rimorchiatori canadesi. HaiSea Marine Vanc… - Joyofli79316250 : RT @anchelaste: Che bello a breve inizieranno I cantieri della Linea Rossa del tram di #Bologna, i lavori del primo tratto di tranvia, da B… -