Cannabis terapeutica, un italiano su 10 ne ha fatto uso: il sondaggio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo lo studio Swg, sei intervistati su dieci sarebbero interessati all'utilizzo della Cannabis terapeutica come palliativo per il dolore

