Canile dei Monti Picentini, Amodio: "Incompiuto e inutilizzato" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Monti Picentini: nuova 'battaglia' dell'avvocato Silvestro Amodio. Con un accorato messaggio video, il politico giffonese segnala "lo stato di abbandono del Canile comprensoriale – da 120 cani – alla località Toppo S. Biagio, lungo la strada che conduce ai Piani di Giffoni Valle Piana". Il professionista giffonese, esponente di Noi Moderati per l'area dei Picentini, per notorietà e incisività della sua azione politica ha travalicato i confini del suo paese. "Il Canile appare come un'opera incompiuta. Costruito con fondi regionali, oggi è inutilizzata. Eppure avrebbe dovuto servire tutto il comprensorio dei Picentini". Effettivamente le immagini del collaboratore di Amodio, Nicola Lamberti, sono eloquenti. Guarda il video La Denuncia.

