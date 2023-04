Cancellata la seconda puntata di Ci Vuole un Fiore: il motivo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Durante la serata di venerdì 21 Aprile, su Rai 1, sarebbe dovuta andare in onda la seconda e ultima puntata di Ci Vuole un Fiore. Nelle ultime ore, però, la rete ha annunciato una modifica improvvisa del palinsesto televisivo che ha portato alla sua cancellazione. I motivi dietro questa decisione sono davvero gravi. L’appuntamento dello show, condotto da Francesco Gabbani, tra i suoi ospiti principali, avrebbe dovuto avere Roberto Vecchioni. Il noto cantautore, però, ha subito un gravissimo lutto. Suo figlio Arrigo, infatti, nella giornata di ieri, è deceduto. Al momento, non sono disponibili maggiori dettagli sull’accaduto, ma il padre ha voluto salutarlo con delle dolci parole di addio: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace“. Probabilmente, la conclusione del programma sarà ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Durante la serata di venerdì 21 Aprile, su Rai 1, sarebbe dovuta andare in onda lae ultimadi Ciun. Nelle ultime ore, però, la rete ha annunciato una modifica improvvisa del palinsesto televisivo che ha portato alla sua cancellazione. I motivi dietro questa decisione sono davvero gravi. L’appuntamento dello show, condotto da Francesco Gabbani, tra i suoi ospiti principali, avrebbe dovuto avere Roberto Vecchioni. Il noto cantautore, però, ha subito un gravissimo lutto. Suo figlio Arrigo, infatti, nella giornata di ieri, è deceduto. Al momento, non sono disponibili maggiori dettagli sull’accaduto, ma il padre ha voluto salutarlo con delle dolci parole di addio: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace“. Probabilmente, la conclusione del programma sarà ...

