Campagna acquisti | sta telefonando a tutti | bomba in Parlamento | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Via allain". La guerra delle veline nel fu Terzo Polo forse ha nei quotidiani del gruppo Gedi il suo campo di battaglia mediatico preferito tra Azione e Italia Viva. Gli uomini di Carlo Calenda e Matteo Renzi si stanno dando un gran daffare nello spalare veleno a secchiate sugli ex alleati. Una settimana fa la frase rubata all'ex premier rilanciata da un retroscena della Stampa ("Calenda è impazzito, ha sbagliato a prendere e le pillole") aveva di fatto chiuso ogni possibilità di riconciliazione tra i due leader, testimoniando come prima ancora che le questione politiche sul partito unico, a dividerli era la diffidenza reciproca destinata a diventare disistima se non proprio odio. Calenda aveva replicato con un tweet, Renzi aveva risposto subito smentendo quel virgolettato ma non servì a ...

Da un lato rilancia il Terzo Polo moderato puntando su un volto di Azione, Mara Carfagna , per piazzare una mina nel partito di Carlo Calenda . Dall'altro lavora a smontare il gruppo unico Italia viva ...Fare un'importantecome capitò ai tempi di Todt e vedere subito i risultati Questo non è più possibile in Formula 1. Oggi, se Adrian Newey decidesse di andare in Ferrari, non ...Renzi: non puntiamo all`esodo dei dirigenti del Pd, ma agli elettori nel 2024 Il leader di Iv: non ci sarà nessunacome sintetizzano i giornali. Macché! Anzi, è vero il contrario....

Iv: Uff. stampa, 'nessuna campagna acquisti di Renzi, non sente ... Il Dubbio

Roma, 19 apr (Adnkronos) – “L’ufficio stampa di Italia Viva smentisce in modo categorico che il senatore Renzi in queste ore si stia occupando di ‘campagne acquisti’ arrivando addirittura a tirare in ...La caccia ai senatori per creare un gruppo autonono di Iv-Terzo Polo senza Azione è apertissima. In questi giorni, l'ex premier ha contattato il ...