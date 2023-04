' Camilla ferita da Harry | l' ha dipinta ' pericolosa e cattiva' ' | le rivelazioni della migliore amica della regina consorte

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il principee il suo libro di memorie, Spare , continuano a far discutere. Fiona Shelburne , nota anche come la marchesa di Lansdowne o Lady Lansdowne, la...

Le accuse di Harry aIl duca di Sussex, infatti, avrebbe accusatodi aver fatto trapelare pettegolezzi su di lui e suo fratello, il principe William , solo per cercare di ottenere più ...Anchesarebbe rimasta moltodalle critiche di Harry che nel suo libro la definisce 'pericolosa' e la 'cattiva' della situazione. È stata un'amica della regina, la marchesa di Lansdowne,...... dalla principessa del Galles e danon fanno parte della collezione reale che racchiude gli oggetti culturalmente significativi tenuti in custodia per la nazione Harry non ha usato il ...

La migliore amica della regina Camilla: «Ferita dagli attacchi di Harry» Corriere della Sera

A parlare al Sunday Times è Lady Lansdowne una delle prescelte ad accompagnare la moglie di re Carlo il giorno dell'incoronazione. Confida il momento difficile nuova sovrana che però «non si lascia co ...