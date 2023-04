Cambiamenti climatici e malattie minacciano i pipistrelli del Nord America (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - Più della metà delle specie di pipistrelli del Nord America rischia di diminuire drasticamente a causa dei Cambiamenti climatici, delle malattie e della perdita di habitat. E' quanto emerge da uno studio della North American Bat Conservation Alliance. Secondo il rapporto 81 delle 154 specie di pipistrelli conosciute nel continente "sono a rischio di un grave declino della popolazione" nei prossimi 15 anni. Secondo l'U.S. Geological Survey, i pipistrelli forniscono all'agricoltura statunitense una spinta annua di 3,7 miliardi di dollari in quanto si nutrono negli insetti che distruggono le colture. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - Più della metà delle specie didelrischia di diminuire drasticamente a causa dei, dellee della perdita di habitat. E' quanto emerge da uno studio della Northn Bat Conservation Alliance. Secondo il rapporto 81 delle 154 specie diconosciute nel continente "sono a rischio di un grave declino della popolazione" nei prossimi 15 anni. Secondo l'U.S. Geological Survey, iforniscono all'agricoltura statunitense una spinta annua di 3,7 miliardi di dollari in quanto si nutrono negli insetti che distruggono le colture.

