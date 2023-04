Calo delle nascite: l’italia sta scomparendo? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo l’Istat, nel 2050 il nostro Paese avrà 5 milioni di abitanti in meno. Ecco perché è necessario correre subito ai ripari Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo l’Istat, nel 2050 il nostro Paese avrà 5 milioni di abitanti in meno. Ecco perché è necessario correre subito ai ripari

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giorgia #Meloni:'Dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e… - makkox : @NicolaPorro io ci leggo più una feroce critica al calo delle nascite italiano con conseguente pericolo di sostituz… - Nitrel_ : @Brizz1994 @DeugemoTwo Il problema di LCS è la qualità. È by far la peggiore delle major ed in un momento di sovrao… - boni_franco : @Nicolametrano E se aspettavi un’altro po’ a sentirli, ti risolvevano anche il problema del calo delle nascite … - steobova : RT @durezzadelviver: Utile grafico ISPRA: intensità carbonica del PIL italiano. Terziarizzazione dell'economia in atto dal '90, poi crisi… -