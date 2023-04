Callas 100 | evento internazionale dedicato ai 100 anni della nascita di Maria Callas

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un grande, una prima mondiale dedicata alla Divina in scena per il tour in Italia con la partecipazione straordinaria di Laura Morante come voce narrante e di grandi nomimusicatra cui Olga Peretyatko,Jose? Siri, Ekaterina Bakanova, Andrea Edina Ulbrich, Valerio Borgioni, il M° Beatrice Venezi, direttore dell’Orchestra del Festival Puccini a Vicenza, il M° FabrizioCarminati, direttore dell’Orchestra del Festival Puccini a Firenze e Milano, il M° Piero Romano direttore dell’Orchestra ICOMagna Grecia a Taranto. Le tappe in Italia: 23 luglio 2023 – FIRENZE – MUSART FESTIVAL – PiazzaSantissima Annunziata 06 settembre 2023 – TARANTO – Rotonda Lungomare Vittorio Emanule III 09 settembre 2023 – VICENZA – VIOFF- Piazza ...