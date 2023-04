Calendario scolastico, in Toscana si torna in classe il 15 settembre, ma è polemica: “Perché di venerdì?” (Di mercoledì 19 aprile 2023) La ripresa delle attività scolastiche in Toscana è prevista per il 15 settembre 2023, come riportato dal quotidiano La Nazione. Si tratta di un Calendario scolastico perpetuo, che prevede ogni anno la ripresa delle lezioni dopo le vacanze estive nella stessa data, indipendentemente dal giorno della settimana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023) La ripresa delle attività scolastiche inè prevista per il 152023, come riportato dal quotidiano La Nazione. Si tratta di unperpetuo, che prevede ogni anno la ripresa delle lezioni dopo le vacanze estive nella stessa data, indipendentemente dal giorno della settimana. L'articolo .

