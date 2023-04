Calendario, programma e orari semifinali Champions League 2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Calendario, il programma e gli orari delle semifinali di Champions League 2022/23. Meno di un mese dopo aver staccato il pass per il penultimo atto della manifestazione, le quattro squadre rimaste torneranno in campo per tentare di qualificarsi per la finalissima di Istanbul. Le semifinali d’andata si giocheranno martedì 9 e mercoledì 10 maggio, mentre le semifinali di ritorno andranno in scena la settimana seguente, martedì 16 e mercoledì 17 marzo. Tutte e quattro le gare si disputeranno alle ore 21:00, mentre per quanto riguarda i diritti tv le sfide del martedì saranno visibili su Sky e Mediaset, mentre quelle del mercoledì su Amazon. Di seguito tutte le informazioni sulle semifinali. semifinali: MILAN-INTER E ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il, ile glidelledi2022/23. Meno di un mese dopo aver staccato il pass per il penultimo atto della manifestazione, le quattro squadre rimaste torneranno in campo per tentare di qualificarsi per la finalissima di Istanbul. Led’andata si giocheranno martedì 9 e mercoledì 10 maggio, mentre ledi ritorno andranno in scena la settimana seguente, martedì 16 e mercoledì 17 marzo. Tutte e quattro le gare si disputeranno alle ore 21:00, mentre per quanto riguarda i diritti tv le sfide del martedì saranno visibili su Sky e Mediaset, mentre quelle del mercoledì su Amazon. Di seguito tutte le informazioni sulle: MILAN-INTER E ...

