Calendario Mondiali curling misto 2023 | programma | orari | tv | streaming

I Mondiali 2023 di curling doppio misto andranno in scena a Gangneung (Corea del Sud) dal 22 al 29 aprile. Alla rassegna iridata parteciperanno venti squadre, che sono state suddivise in due gironi da dieci formazioni ciascuno. Ogni Nazionale incrocerà le altre nove presenti nel proprio raggruppamento: le due vincitrici accederano direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze classificate saranno impegnate in un playoff di ammissione. L'Italia spera di essere grande protagonista con la coppia composta da Stefania Constantini e Sebastiano Arman. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 non è più affiancata da Amos Mosaner con cui aveva trionfato ai Giochi, ma ha ormai stabilmente cambiato il partner di gioco, con cui aveva difeso il tricolore anche in occasione della precedene rassegna iridata chiusa a un passo ...

