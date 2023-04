Calderone: “Un milione di posti di lavoro scoperti. Lavoriamo su corpi intermedi e contrattazione” (Di mercoledì 19 aprile 2023) posti di lavoro vacanti e disoccupazione. Un corto circuito da invertire. “Probabilmente oggi abbiamo un milione di posti da coprire mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo”. Così il ministro del lavoro Elvira Calderone al forum di Confcommercio a villa Miani a Roma. “Allora io guardo con grande interesse a una stagione di protagonismo dei corpi sociali intermedi. Si deve tornare a un forte protagonismo delle associazioni datoriali delle associazioni sindacali e dei lavoratori. Che hanno il compito improntate ossia di presidiare la buona contrattazione”. Calderone: abbiamo un milione di posti di lavoro vacanti Il ministro è tornata sulla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023)divacanti e disoccupazione. Un corto circuito da invertire. “Probabilmente oggi abbiamo undida coprire mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo”. Così il ministro delElviraal forum di Confcommercio a villa Miani a Roma. “Allora io guardo con grande interesse a una stagione di protagonismo deisociali. Si deve tornare a un forte protagonismo delle associazioni datoriali delle associazioni sindacali e dei lavoratori. Che hanno il compito improntate ossia di presidiare la buona”.: abbiamo undidivacanti Il ministro è tornata sulla ...

