Calderone punta all’immigrazione qualificata | “Mancano oltre un milione di lavoratori”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Governo è alla ricerca diundie sta ipotizzando di “ricavarli” d(previa formazionenei Paesi d’origine): è quanto emerso dall’intervento tenuto al Forum di Confcommercio a Roma dal ministro del Lavoro, Marina Elvira. Nessuna riforma del mondo del lavoro italiano. Nessun impegno volto a incrementare l’occupazione tra i giovani. Ma, secondo il Governo, sarebberouni posti di lavoro scoperti la cui occupazione potrebbe riguardare il mondo dell’immigrazione. Secondo quanto dichiarato dal ministro del Lavoro Marina Elviraa Villa Miani a Roma, durante la 22esima edizione del Forum di Confcommercio, per aumentare l’occupazione in Italia l’obiettivo ...

Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira intervenendo al forum 'i protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000' organizzato da Confcommercio a ...

Non si trovano un milione di lavoratori: Calderone punta all’immigrazione qualificata con formazione nei Paesi d’origine.Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Credo che mettere il lavoro al centro sia il cuore di tutte le riflessioni perché senza lavoro non c’è progresso non c’è una società che cresce e soprattutto non c’è la ri ...