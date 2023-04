Calciomercato Napoli, interesse per Hojlund: concorrenza dalla Bundesliga (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le coppe europee sono di nuovo tornate in campo nei match validi per il ritorno dei quarti di finale che hanno già visto impegnate Milan e Napoli. La squadra di Stefano Pioli è riuscita, grazie all’1-1, ad imporsi ed a ottenere il pass valido per le semifinali di Champions League in cui incontreranno una tra Inter e Benfica. I ragazzi di Luciano Spalletti sono stati eliminati e nel prossimo weekend se la vedranno in campionato contro la Juventus, dopo la battuta di arresto di settimana scorsa con l’Hellas Verona. Napoli, Spalletti @livephotosport La stagione del Napoli è stata macchiata dall’eliminazione dalla massima competizione europea, ma la società partenopea sarebbe già al lavoro in vista della prossima sessione di Calciomercato estiva. La dirigenza degli azzurri, per la prossima stagione, ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le coppe europee sono di nuovo tornate in campo nei match validi per il ritorno dei quarti di finale che hanno già visto impegnate Milan e. La squadra di Stefano Pioli è riuscita, grazie all’1-1, ad imporsi ed a ottenere il pass valido per le semifinali di Champions League in cui incontreranno una tra Inter e Benfica. I ragazzi di Luciano Spalletti sono stati eliminati e nel prossimo weekend se la vedranno in campionato contro la Juventus, dopo la battuta di arresto di settimana scorsa con l’Hellas Verona., Spalletti @livephotosport La stagione delè stata macchiata dall’eliminazionemassima competizione europea, ma la società partenopea sarebbe già al lavoro in vista della prossima sessione diestiva. La dirigenza degli azzurri, per la prossima stagione, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli-Milan: ululati razzisti per #Leao VIDEO #Napoli #Milan #UCL #uefachampionsleague - cmdotcom : Lo 0-4 in campionato non inganni, il #Napoli è più forte del #Milan. Ma ha 'solo' il 60% di possibilità di passare… - cmdotcom : Napoli-Milan, cosa c'è dietro al risultato: provincialismo ambientale vs tradizione vincente - FabioVaio : RT @geppetto23: GODO PROVOCATORE DI MERDA Napoli, Spalletti recrimina: 'Fatto noi entrambe le partite. Come si fa a non vedere il rigore s… - Emanuel72607325 : Buongiorno presidente @iervolinodanilo, per caso è interessato a qualche giocatore del NAPOLI ? #calciomercato… -