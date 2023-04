Calciomercato Milan – L’ala destra a zero dalla Premier? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il prossimo Calciomercato estivo vedrà il Milan protagonista. La squadra rossonera potrebbe anche andare alla ricerca di un colpo a zero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il prossimoestivo vedrà ilprotagonista. La squadra rossonera potrebbe anche andare alla ricerca di un colpo a

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - cmdotcom : #Napoli-Milan: ululati razzisti per #Leao VIDEO #Napoli #Milan #UCL #uefachampionsleague - cmdotcom : #NapoliMilan, #Maignan è il portiere più forte della storia - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: Il #Milan è in semifinale di Champions! Al #Napoli non basta Osimhen, 1-1 al Maradona #NapoliMilan #UCL #uefachampionsleague… - AluOnima : RT @cmdotcom: Lo 0-4 in campionato non inganni, il #Napoli è più forte del #Milan. Ma ha 'solo' il 60% di possibilità di passare #NapoliMil… -