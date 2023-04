Calciomercato Juve, un regista a sorpresa: ecco come cambiano i bianconeri (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juventus ha bisogno di un regista e, per la prossima stagione, potrebbe esserci un nome a sorpresa in grado di aiutare i bianconeri. La scelta di puntare su Paredes non ha assolutamente pagato; il centrocampista argentino sta faticando tantissimo a mostrare le sue qualità e ad imporsi nel sistema di gioco bianconero. Il futuro del campione del mondo, nonostante la stagione non sia ancora terminata, sembra essere lontano dalla Juventus. Allegri (LaPresse)Una situazione che impone ai bianconeri di tornare sul mercato per cercare un regista che possa prendere in mano le redini della squadra e dettare i tempi di gioco. Stando alle ultime notizie, la Juventus sembra essere particolarmente interessata a Thiago Alcantara; il centrocampista non sta vivendo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lantus ha bisogno di une, per la prossima stagione, potrebbe esserci un nome ain grado di aiutare i. La scelta di puntare su Paredes non ha assolutamente pagato; il centrocampista argentino sta faticando tantissimo a mostrare le sue qualità e ad imporsi nel sistema di gioco bianconero. Il futuro del campione del mondo, nonostante la stagione non sia ancora terminata, sembra essere lontano dallantus. Allegri (LaPresse)Una situazione che impone aidi tornare sul mercato per cercare unche possa prendere in mano le redini della squadra e dettare i tempi di gioco. Stando alle ultime notizie, lantus sembra essere particolarmente interessata a Thiago Alcantara; il centrocampista non sta vivendo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juvemania, #Inter è inutile negarlo: esisteva il sistema Facchetti a #Calciopoli. Non può pagare solo la #Juve… - cmdotcom : La chiavetta di Moggi è sconvolgente: Juve capro espiatorio del calcio italiano - cmdotcom : #Report riscrive #Calciopoli. #Bergamo: 'La cena con #Moratti, il patto per far fuori #Moggi'. L'ex pm Lepore: 'Non… - enzono16 : RT @cmdotcom: #Juvemania, #Inter è inutile negarlo: esisteva il sistema Facchetti a #Calciopoli. Non può pagare solo la #Juve - calciomercatoit : ???Caso #Lukaku - La #Juventus vince il ricorso: i tifosi potranno andare in curva contro il #Napoli -