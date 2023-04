Calciomercato: interesse del Bayern Monaco per Hojlund (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Bayern Monaco è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e, oltre a Osimhen e Kolo Muani, starebbe pensando anche a Rasmus Hojlund. Secondo quanto riporta “SportBild”, il 20enne danese che tanto bene sta facendo all’Atalanta (7 gol in 26 partite) è seguito da vicino dai bavaresi che valuteranno assieme al tecnico Thomas Tuchel una possibile offerta in estate. Hojlund è sotto contratto con la Dea fino al 2027. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilè alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e, oltre a Osimhen e Kolo Muani, starebbe pensando anche a Rasmus. Secondo quanto riporta “SportBild”, il 20enne danese che tanto bene sta facendo all’Atalanta (7 gol in 26 partite) è seguito da vicino dai bavaresi che valuteranno assieme al tecnico Thomas Tuchel una possibile offerta in estate.è sotto contratto con la Dea fino al 2027. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, interesse del @NUFC per Perr #Schuurs: servirà un'offerta importante per convincer… - DiMarzio : #Roma, interesse per #Aouar: il punto sulla trattativa - sportface2016 : Calciomercato: interesse del #BayernMunich per Hojlund - Domenic36396232 : #BayernMunich: interesse concreto per Rasmus #Højlund Gli altri nomi in lista sono #Osimhen, #Kolomuani e #Kane… - Ftbnews24 : #Manchester City, Walker potrebbe salutare: interesse dall’Aston Villa #Calciomercato, Manchester City -