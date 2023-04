Calciomercato, Icardi torna in serie A: ecco la destinazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bomba di mercato, ecco quale sarà la destinazione italiana di Mauro Icardi, già tutto pronto per riportare l’argentino tra i bomber di serie A PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM un attaccante il cui talento ha attraversato mari e confini sembra proprio che stia per fare il suo ritorno trionfale nella massima serie del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bomba di mercato,quale sarà laitaliana di Mauro, già tutto pronto per riportare l’argentino tra i bomber diA PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM un attaccante il cui talento ha attraversato mari e confini sembra proprio che stia per fare il suo ritorno trionfale nella massimadel Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Il #Galatasaray vede il titolo grazie a #Icardi e #Zaniolo: segnano 4 gol! - sportli26181512 : CM Scommesse: Milan in gol a Napoli, vincono Icardi e Zaniolo: Napoli-Milan (andata 0-1, gol di Bennacer) è seraton… - cmdotcom : #CMscommesse: #Milan in gol a #Napoli, vincono #Icardi e #Zaniolo #ChelseaRealMadrid #ChampionsLeague #NapoliMilan - Milannews24_com : Calciomercato #Milan, #Maldini ha una tentazione per l’attacco - Gazzetta_it : Psg, la fiera dell’esubero: da Soler a Icardi, tutti quelli che a Parigi sono di troppo #calciomercato -