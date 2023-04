Calciomercato.com – Filone plusvalenze, via all’udienza. L’avvocato della Juve: ‘Belle sensazioni’. Arrivato Ferrero | Primapagina (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 14:15:00 Fermi tutti! Giornata importante per la Juve. Il Collegio di Garanzia dello Sport si esprime in merito ai 15 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri dalla Corte d’Appello della Figc per il caso plusvalenze: tutti gli aggiornamenti. 14.20 – L’avvocato della Juventus Clarizia ha dichiarato a Tuttosport: “Sensazioni? Belle” 14.15 – E’ Arrivato al Coni di Roma Gianluca Ferrero, presidente della Juventus. 14.05 – Ha raggiunto il Coni la Giudice Gabriella Palmieri Sandulli che presiederà l’udienza che comincerà alle 14.30. 12:30 – Nell’udienza non si entrerà nel merito, ma l’analisi giudiziaria prevede un giudizio sulla legittimità dei principi. Non è escluso che la sentenza possa arrivare ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 14:15:00 Fermi tutti! Giornata importante per la. Il Collegio di Garanzia dello Sport si esprime in merito ai 15 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri dalla Corte d’AppelloFigc per il caso: tutti gli aggiornamenti. 14.20 –ntus Clarizia ha dichiarato a Tuttosport: “Sensazioni? Belle” 14.15 – E’al Coni di Roma Gianluca, presidententus. 14.05 – Ha raggiunto il Coni la Giudice Gabriella Palmieri Sandulli che presiederà l’udienza che comincerà alle 14.30. 12:30 – Nell’udienza non si entrerà nel merito, ma l’analisi giudiziaria prevede un giudizio sulla legittimità dei principi. Non è escluso che la sentenza possa arrivare ...

