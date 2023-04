Calcio: Thiago Motta 'Entusiasmo tifosi stimolo in più per il Bologna' (Di mercoledì 19 aprile 2023) "A Verona con rispetto e umiltà contro una squadra agguerrita", dice il tecnico rossoblù Bologna - Dopo il pareggio con il Milan, venerdì saranno più di 3300 i tifosi che seguiranno il Bologna a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) "A Verona con rispetto e umiltà contro una squadra agguerrita", dice il tecnico rossoblù- Dopo il pareggio con il Milan, venerdì saranno più di 3300 iche seguiranno ila ...

