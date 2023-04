Calcio | Serie B Meraviglia arbitra l' anticipo Reggina - Brescia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Designati gli arbitri per le gare della 34esima giornata del campionato diB. ROMA - Designati gli arbitri per le gare della 34esima giornata del campionato diB. Ad aprire il programma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Calciopoli, l’Inter e l’accordo segreto con gli arbitri: Report clamoroso - sportface2016 : #Calciopoli, le rivelazioni di #Report: 'C'è un accordo segreto che obbliga l'#Inter a risarcire le vittime di inda… - Gazzetta_it : Da Sollier a Chinaglia, passando per Reinaldo: i gol politicizzati - CorSport : ?? Leao, Calabria e il bel gesto verso Kvaratskhelia che era sfuggito a tutti #CorrieredelloSport #Napoli #Milan… - tuttosport : ?? Arbitri #SerieA: #Juve-#Napoli, la scelta di #Rocchi e i precedenti -

... per Salernitana - Sassuolo (sabato alle 15) c'è Giacomo Camplone, alla terza presenza inA. ...: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 19 aprile - 12:28Il Benfica non perde da sette trasferte (4 vittorie, 3 pareggi) di Champions League: si tratta dellapiù lunga in assoluto di gare esterne consecutive senza sconfitta da parte dei portoghesi in ...Designati gli arbitri per le gare della 34esima giornata del campionato diB. ROMA - Designati gli arbitri per le gare della 34esima giornata del campionato diB. Ad aprire il programma del turno sarà l'anticipo di venerdì Reggina - Brescia, match che sarà diretto da Francesco Meraviglia di Pistoia.B - 34GIORNATA - 22/04 - ORE 14 Reggina - ...

Il preparatore atletico: "In Serie A più infortuni che in Premier I giocatori sono stressati e meno forti" la Repubblica

Designati gli arbitri per le gare della 34esima giornata del campionato di Serie B.ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le gare della ...I giocatori da schierare al fantacalcio per la 31° giornata di Serie A: Provedel tra i pali; in avanti Beto, Nzola e Giroud ...