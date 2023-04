Calcio | Serie A | Fabbri arbitra Juve-Napoli e Irrati Atalanta-Roma

(Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. - (Adnkronos) - Michaelè l'arbitro designato per dirigerentus-, big match della 31/a giornata diA, in programma domenica 23 aprile alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Massimilianodirigerà invece, in programma lunedì 24 aprile alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Calciopoli, l’Inter e l’accordo segreto con gli arbitri: Report clamoroso - sportface2016 : #Calciopoli, le rivelazioni di #Report: 'C'è un accordo segreto che obbliga l'#Inter a risarcire le vittime di inda… - Gazzetta_it : Da Sollier a Chinaglia, passando per Reinaldo: i gol politicizzati - tuttosport : ?? Arbitri #SerieA: #Juve-#Napoli, la scelta di #Rocchi e i precedenti - monmonmonfufu : RT @SassuoloUS: «Prima di arrivare in Serie A avevo un’idea sbagliata del calcio italiano. Sono rimasto sorpreso da quanto sia tattico ques… -

... per Salernitana - Sassuolo (sabato alle 15) c'è Giacomo Camplone, alla terza presenza inA. ...: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 19 aprile - 12:28Il Benfica non perde da sette trasferte (4 vittorie, 3 pareggi) di Champions League: si tratta dellapiù lunga in assoluto di gare esterne consecutive senza sconfitta da parte dei portoghesi in ...Designati gli arbitri per le gare della 34esima giornata del campionato diB. ROMA - Designati gli arbitri per le gare della 34esima giornata del campionato diB. Ad aprire il programma del turno sarà l'anticipo di venerdì Reggina - Brescia, match che sarà diretto da Francesco Meraviglia di Pistoia.B - 34GIORNATA - 22/04 - ORE 14 Reggina - ...

Il preparatore atletico: "In Serie A più infortuni che in Premier I giocatori sono stressati e meno forti" la Repubblica

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 31° giornata di Serie A: Provedel tra i pali; in avanti Beto, Nzola e Giroud ...Sono state inasprite le sanzioni sportive al tecnico John Yems, all'epoca dei fatti alla guida del Crawley Town che milita nella quarta serie del campionato inglese, reo di avere usato un linguaggio d ...